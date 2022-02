Raul Rebane: kas Rolexi müüja paneks oma reklaami pornoajakirja?

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Foto: Raul Mee

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane tõstatas eelmisel nädalal probleemi, et meie kaabeltelevisioonipakkujate pakettides on vaikimisi sees ka selgelt Eesti riigi vastase sisuga kanalid.

Rebase sõnul teleteenuste pakkujad kindlasti tema ettepanekuid praegu vastu ei võta. Ettepanek oli põhipakettidest Vene propagandameedia kanalid välja võtta ning asendada need näiteks Soome YLE programmidega. Vene propagandakanalid on Rebase sõnul ka Eesti valimisvõitluste relv. "See on rahateenimisvahend reklaamimüüjatele ja kanalivahendajatele," ütles ta Äripäeva hommikuprogrammis. Niisiis tõigi Rebane võrdluse, et Rolexi müüja ilmselt pornoajakirjas omale reklaami ei teeks. Aga meie reklaamimüüjad kasutavad ebaeetilisi kanaleid küll.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099