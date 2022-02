Hepsori juht Tapa poole vaatamisest: hea mõte, võibolla tõesti

:Kinnisvarafirma Hepsori juhatuse esimees Henri Laks. Foto: Liis Treimann

Äsja eelmise aasta majandustulemused teatanud Hepsori juhatuse esimehe Henri Laksu sõnul pole nad seni Tapal kinnisvara arendama hakkamise peale mõelnud, kuid viimaste maailmasündmuste valguses pole niisugune mõte sugugi paha.

USA ja Kanada on teatanud, et suurendavad Venemaa tegevuse tõttu Baltimaades oma sõjalist kohalolu. USA president Joe Biden ütles, et saadab Balti regiooni 800 jalaväelast.

