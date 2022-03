Mai Kangro: ebameeldivalt käituvate juhtide aeg hakkab otsa saama

Ma ei lase endaga käituda ebameeldivalt ja käitun ebameeldivate inimestega meeldivalt, avab Mai Kangro oma kreedot, mis kehtib nii äris kui ka isiklikus elus. Foto: Erakogu

Uue ettevõtte loomine on hea võimalus ehitada kõik nullist, ütleb Mai Kangro, ettevõtte Jane kaerajook üks juhtfiguuridest. "Juba selles faasis tuleb mõelda läbi, kuidas ennetada probleeme enne nende tekkimist."

"Uue ettevõtte puhul saab küll kõiki protsesse ise luua ja võtta arvesse selle hetke parimaid praktikaid, ometi tean ma juba täna, et suudan kindlasti midagi pekki keerata," ei loo Kangro endale alustava ettevõtjana mingeid illusioone.

Sama kindel on ta selles, et elus on väga olulised kohanemisvõime ja suhete loomise oskus. Ta on võtnud nõuks kulgeda oma teekonnal positiivse laenguga, sest halvad inimsuhted varastavad temalt kõige rohkem energiat.

„Ma ei lase endaga käituda ebameeldivalt ja käitun ebameeldivate inimestega meeldivalt,“ avab ta oma kreedot, mis kehtib nii äris kui ka isiklikus elus.

Kangro ei tee saladust, et ta lausa naudib, kui kiirelt maailm muutub. Talle meeldib näiteks ettevõtlusmudel, kus töötajatest saavad optsioonide abil omanikud. „Nad teevad tööd omanikutundega, neid ei pea keegi enam kamandama,“ kiidab ta.