Nelli Jansoni hoiatus: põhi ei pruugi olla käes

Nelli Janson. Foto: Liis Treimann

Kuigi Ukraina ja Venemaa vahelise sõja tulemusena on paljud aktsiaturud langenud, ei pruugi põhi olla veel käes, nentis LHV Panga vanemmaakler Nelli Janson.

Janson rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et soovitab investoritel praegu vähendada riskantsemaid varasid ja hoida rahapuhvrit. Kuigi praegu on raske teha prognoose, on vanemmaakler kindel, et ühel hetkel saab ka halb aeg otsa ja siis tekivad head investeerimisvõimalused.

