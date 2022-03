Uus fond lahendab ebaõiglust: investorid jätavad edukamad asutajad rahata

Naisasutajatesse investeerima hakkava riskifondi The Better Fund üks asutajaid Liina Laas leiab, et Eesti väärtuslike idufirmade pilt oleks hoopis teine, kui naisasutajate loodud ettevõtete kasvu ei piiraks kapitali kättesaadavus just varajases faasis. Tema fond hakkab seda kitsaskohta lahendama. Foto: Liina Laasi erakogu