Jaak Madison: Euroopa Liidus on näha väsimuse märke

EKRE ja Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison Foto: Siim Lõvi/ERR/Scanpix

Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison ütles, et Euroopa Liidu ühtsus oli pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse tugev, kuid umbes nädalaks. See oli isegi üllatav, et otsuseid hästi kiiresti vastu võeti, kus kõik riigid olid ühel positsioonil, rääkis ta saates "Fookuses: Euroopa majandus".

Nüüdseks on tema sõnul näha paraku väsimuse märke ning hakatakse tundma, et sanktsioonid on kahesuunalised. Ta ütles, et liidul ei ole ühtset tugevat seisukohta Vene gaasi ja nafta impordi keelamises ega Ukraina taotluses riigi kiirkorras Euroopa Liiduga liitmisel. “27 liikmesriiki hoida ühises hingamises ei ole lihtne ja on ime, et see hingamine üldsegi nädalaks ajaks tuli,” sõnas ta.

