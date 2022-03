Viljatusravist ja -kontrollist: mida varem, seda parem

Viljatusravi arst doktor Helen Liis rääkis saates, et mida varem ravile pöörduda, seda suurem on tõenäosus, et ravi töötab ja kliinik saab lapse saamisele kaasa aidata. Foto: Erakogu

Viljatusravikliiniku Next Fertility Nordic viljatusravi arst doktor Helen Liis rõhutab, et nii laste saamisel üldiselt kui ka viljatusravi efektiivsuse tõstmisel on aeg kõige olulisem mõjutaja, mistõttu peaks teemaga varakult tegelema. Samuti nendib arst Äripäeva raadio sisuturundussaates, et inimesed kipuvad viljakust teadmatusest üle hindama.

Saates teeme selgeks, mis võib viljatust põhjustada ning kuidas seda ravitakse. Doktor Helen Liis soovitab juba alates kolmekümnendatest, mil viljakusnäitajad langevad, kontroll ette võtta, et siis teha kaalutletud otsus, kas lapse saamisega kiirustada, kas rasestumisele on vaja viljatusraviga kaasa aidata või hoopiski lasta sugurakud tulevikus laste saamiseks külmutada.

Viljakuskontrolli abil on võimalik hinnata, milline on munasarjade reserv ning kui kaua ja kas üldse on mõistlik rasedust edasi lükata, kui on soov bioloogilisi lapsi saada.

Viljatusravikliinik Next Fertility Nordic on möödunud aasta lõpust haigekassa partner, mis tähendab, et viljatusravi on haigekassas arvel olevatele kuni 40aastastele naistele tasuta.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

