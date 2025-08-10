Tagasi 10.08.25, 07:00 Raadiohitid: Heiti Hääle vaade majandusele, kinnisvarapärlid ja must auk Toomase portfellis Sel nädalal teatas mitu suurfirmat poolaasta majandustulemustest. Kuidas äridel läheb ja milline on omanike vaade Eesti majanduse tervisele, kujunesid selle nädala raadiohittideks. Kuulajatele pakkus huvi ka kinnisvaraturu seis ja investor Toomase portfell, kuhu Novo Nordiski aktsia on jätnud oma jälje.

Alexela suuromanik Heiti Hääl rääkis nädala algul saates “Kuum tool”, et Eesti majandusele tehti korvamatut kahju.

Foto: Raul Mee

Nädala raadiohitid:

Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju

Eesti probleem on selles, et valitsus ei tegele rahapuuduse juurpõhjuse ehk liiga suurte kuludega, ütles ettevõtja, Alexela suuromanik Heiti Hääl saates “Kuum Tool”.

Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid

Investeerimisfondid ja välismaalased on hakanud rohkem kortereid müüma, kuna rasked ajad on pikalt kestnud ja väljavaated on hägused, rääkis kinnisvarainvestor ja Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi.

Üüriturul jääb tootlus endiselt inflatsioonile alla, mistõttu otsivad buumi ajal siia panustanud investorid nüüd mujalt paremaid võimalusi, rääkis Vähi. See negatiivne areng on aga hea võimalus ostjatele.

Saates tegi Vähi ülevaate tänavusest kinnisvaraturu konarlikust taastumisest ja kummutas arvamuse, et käibemaksutõusu eel toimus uute korterite müügibuum. Samuti tuli juttu järelturu taastumise põhjustest ning Vähi tõi ka välja, millised korterid on praegu turul eriti hinnatud. Samuti prognoosis ta, millist hinnatõusu võiks järgmise aastaga kinnisvaraturul näha.

Vähi arutles veel, kuidas võiks lahendada probleemi, et Tallinna korterid jäävad aina rohkematele kättesaamatuks ja mis rolli peaks seal mängima regionaalpoliitika. Juttu tuli ka arendustegevuse hoogustumisest ja sellest, miks arendajad lõunanaabrite turgudele tikuvad.

Küsis Kristjan Kurg.

Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk

“Investor Toomase tunnis” tehti kokkuvõte juulikuust, mil portfell saavutas tänu tehnoloogiaaktsiate rallile rekordilise väärtuse. Samas lahati portfelli suurimaid murekohti, sealhulgas 50% langenud Novo Nordiski aktsiat, ning arutleti, kas tehnoloogiaaktsiate suur osakaal on muutunud liiga riskantseks.

Uute investeeringute jaoks otsitakse vabu vahendeid ning selle tarbeks vaadati otsa kohalikule kinnisvarafondile.

Saates osalesid Kaspar Viira, Jana Saarkoppel ja Jaan Martin Raik.

Hanschmidt: Ida-Euroopas õnneks enam soodsaid ostuvõimalusi ei paista

Kui veel kolme aasta eest oli Ida-Euroopas palju võimalusi osta soodsalt ärisid, siis nüüdseks on sõjahirm hajunud ja iga hinnaga välisinvestorid siit piirkonnast enam ei põgene, rääkis Infortari juht Ain Hanschmidt.

“Mulle tundub, et praegusel momendil enam selliseid lihtsaid võimalusi ei ole. Või selliseid, mis tekitavad hirmu. See on ühelt poolt jälle kasulik või hea selles suhtes, et ega see vahepeal ehmatas ära, et välisinvestorid ummisjalu siin põgenesid. Nüüd on näha, et nad tegelikult hakkavad tagasi tulema,” rääkis Hanschmidt Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus andis Hanschmidt ülevaate Infortari teise kvartali ja esimese poolaasta tulemustest ning põhjendas seejuures, miks kasvas kontserni käive kaks ja pool korda, kuid jäi siiski puhaskahjumisse. Samuti rääkis ta Infortari laienemisplaanidest ja ootustest järgmiste teise poolaasta tulemustele.

Küsis Hando Sinisalu.

Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega

Merko Ehituse juht Ivo Volkov rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ehitusturg on praegu nõrk, kuid firma jaoks on elavnemisemärke näha justnimelt Leedu kinnisvaraturul.

Volkov nentis, et ehitusturul on endiselt tööd pigem vähe ja konkurents tihe. “Pakkumised tehakse kohati meile arusaamatult madalate hindadega,” rääkis ta, lisades, et nendes riigihangetes nad loomulikult ei osale.

Merko teise kvartali käive kahanes võrreldes mullusega ligi kolmandiku. Kasum jäi eelmise aastaga võrreldes 14 protsenti väiksemaks.

Volkov rääkis, et suurem osa nende kinnisvarakäibest tuleb praegu hoopiski Vilniusest. Sellel poolaastal alustas Merko uute korterite ehitust – kokku läks ehitusse 720 korterit, millest üle 500 Vilniuses. “See näitab, kui aktiivne sealne turg on,” sõnas Volkov.

Intervjuus tuli juttu ka sellest, kuidas Merko tunnetas käibemaksutõusu mõju korterimüügile ja tarbijate ostujõule.

Küsis Janno Riispapp.