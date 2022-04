Sõjapõgenike töökätemeri kustutaks ühe turismisektori muredest

Vasakul Tallinna Ülikooli õppejõud Mart Reimann ning paremal muusik ja folkansambli Svjata Vatra solist Ruslan Trochinskyi. Foto: Äripäev

Koroonakriisi järel on turismisektorile muret valmistanud tööjõupuudus ning samal ajal on Eestisse saabunud sõjapõgenike peamiseks sooviks leida tööd. Lisaks spetsialistidele on siia saabunud ka palju kõrghariduseta inimesi, kes võiksid läheneval suvel edukalt rakendust leida just turismisektoris, rääkis Ukraina päritolu muusik Ruslan Trochinskyi saates „Turismitund“.

Kriisipiirkondades töötanud Tallinna Ülikooli õppejõu Mart Reimanni sõnul on üheks heaks viisiks Ukrainat aidata ka sinna reisimine. „Turism on kõige kergem vahend majanduse taaskäivitamiseks, sest seda saab teha ka ilma investeeringuteta“, kommenteeris Reimann turismi rolli sõjapiirkondade ülesehitamisel. Reimanni sõnul on kriisipiirkondadesse reisimine heaks toeks kohalikule kogukonnale. Tuleb möönda, et Eesti riik ei soovita kindlasti praegu Ukrainasse reisida, ent Reimanni sõnul ei saa riik seda ka keelata.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev