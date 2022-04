Töötaja tervise kindlustamine aitab kiiremini arstile

Toomase tiim: parimad võimalused raha kasvatamiseks täna

Investor Toomase portfell on sõjaeelsel tasemel tagasi. Dividendide sõnumid rõõmustavad investoreid ning börsitoimetuse ajakirjanikud on jätkuvalt seisukohal, et aktsiad on parim vara investeerimiseks, aga mitte iga aktsia ei sobi investeerimiseks.

