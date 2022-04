Raamatute turul vapustavad investeerimisraamatud

Äripäeva ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät Foto: Erik Prozes

Äripäeva ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät rääkis hommikuprogrammis, et raamatuturule on viimased paar aastat mõjunud soodsalt. Kriisi ajal on kasvanud nii juhtimis- kui heaolukirjandus, aga enim on vapustanud investeerimisraamatud. Ta rääkis ka, miks raamatute hinnad jätkavad kasvu.

Hommikuprogrammi tegid Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

