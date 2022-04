Helmese personalijuht: kuidas juhtida mõtteid, et väike sündmus rajalt maha ei tõmbaks

Vasakult: moderaator Jüri Muttika, psühholoog Andero Teras, PARE toonane tegevjuht Mailis Neppo, Nortali personalijuht Merje Kärner ja Helmese personalijuht Maris Viires. Foto: Raul Mee

Kui üks tabureti jalg järsku alt ära kaob, siis on kohe raske eluga hakkama saada, rääkis Helmese personalijuht Maris Viires personalitöö aastakonverentsil.

Kui kõik on hästi, siis on tema sõnul jõuvarusid ka piisavalt. Ta pakubki aga välja võimaluse, kuidas enda mõtteid ja energiat juhtida nii, et väike sündmus elus maha ei tõmbaks.

