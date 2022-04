Lahendus, mis hoiab kokku raamatupidamisbüroo ja väikeettevõtja aega

Briox Estonia ärijuht Priit Tomson tõi saates välja, et kui ettevõtjal on ajakohane info firma finantsidest kogu aeg olemas, annab see ettevõtjale võimaluse teha paremaid juhtimisotsuseid. Foto: Erakogu

Pilvepõhine majandustarkvara Briox lihtsustab raamatupidamisbüroode ning mikro- ja väikeettevõtjate raamatupidamisalast suhtlust ja andmevahetust. Tänavu tuli Briox välja mobiilirakendusega, mis aitab koostööd eriti efektiivsena hoida.

Ajakulu raamatupidamisele aitab kindlasti vähendada tänapäevaste digitaalsete lahenduste kasutamine, rääkis Äripäeva raadio saates Briox Estonia ärijuht Priit Tomson. Ka Brioxil on plaanis muuta praegune 1.0 versioonis olev äpp keskseks süsteemiks, mis aitab ülespildistatavaid tšekke digitaliseerida ning kanded tehakse automaatselt raamatupidamissüsteemis ära.

"Kogu äpi arenduse plaan on selle aastanumbri sees väga ambitsioonikas. Aasta lõpuks toimib kõik nii, et ettevõtjal on taskus mobiiltelefon, kus ta saab koostada müügiarveid, saata neid oma klientidele välja, kinnitada ostuarveid ja pildistada üles tšekid, mis digitaliseeritakse, ning samal ajal on kuvatud talle põhiline firma finantsinfo, mis on tema jaoks oluline. Ehk kõik on justkui taskus olemas," rääkis Tomson saates.

Äripäeva raadio sisuturundussaates räägimegi sellest, kellele ja kuidas tarkvara täpsemalt kasu loob, kuidas saab Brioxi partnerprogrammiga aidata kaasa oma partnerite äritegevusele ning milliseid funktsionaalsusi nii tarkvara kui äpp sisaldavad.

Saates on külas Briox Estonia ärijuht Priit Tomson, saadet juhib Mai Kroonmäe.

