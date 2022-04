Stereotüüpe murdev raamatupidamisbüroo paneb kliendi andmed loogiliselt liikuma

Amello Raamatupidamisteenused on valmis kliente aitama märksa laiapõhjalisemalt, kui vaid algdokumentide sisestamise, aruandluse ja deklaratsioonidega. Foto: Panthermedia/Scanpix

Amello Raamatupidamisteenused ei piirdu raamatupidamisteenuse pakkumisega. Nende missioon on aidata ettevõtjail juurutada digilahendusi ning muuta ettevõtetes igapäevatöö taustal andmete liikumine võimalikult lihtsaks ja loogiliseks. Kuidas see loob kasu mõlemale osapoolele, selgub Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Raamatupidamisbüroo aitab korraldada ettevõtete töö nii, et kogu info tegevustest jõuaks läbi loogilise jada tarkvarasse. Kui on teada, mis järjekorras ja kanaleid pidi info liigub ja kuidas otsustusprotsessid töötavad, ei teki tööseisakut lihtsalt selle tõttu, et juhend ütleb üht, aga teha on vaja teist.

Lisaks räägime saates, millest sõltub valmisolek uuendustega kaasa minna ning millised on nii ettevõtjate kui raamatupidamisfirmade arvemajandusega seotud murekohad.

Amello Raamatupidamisteenused jagab ka oma kogemuslugu sellest, kuidas nad on suutnud oma meeskonna töökorraldust virtuaalkontoris märkimisväärselt lihtsustada.

Saates on külas Amello Raamatupidamisteenuste andmetöötluse ja tarkvara juhtivspetsialist Piret Moisto ning juhataja Helge Ollema. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: