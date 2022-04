Paavo Nõgene: aasta lõpuks jõuame kasumisse

Tallinki juht Paavo Nõgene selgitas kahjumiga lõppenud esimese kvartali tulemuste järel, et plaan on aasta lõpuks kasumisse jõuda. "Eelmisel aastal olid esimeses kvartalis suuremad riigi toetused ja sel aastal oli kütusearved suuremad, siis ettevõte on olnud oma tegevustes tugevam," rääkis ta. Kütusekulu ja selle kasv on tema sõnul aga ränk ja LNGd hetkel ei kasutata.

