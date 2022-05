Sisemine rahulolematus ja kuidas hoida tuld põlemas

Kuidas hoida enda sees "tuld põlemas"? Foto: Dominate Sales

Seekordses "Nimed müügitahvlil" saates vestlevad Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Salesist sellest, mida teha siis, kui kõik on justkui tehtud? Või on tunne, et midagi nagu ei klapi ja on puudu ning enam pole seda särtsu ja tahet, et edasi liikuda.

Saate käigus keskendutakse kolmele põhilisele teemale:

• Kuidas hoida enda sees "tuld põlemas"?

• Mis tekitab sisemist rahulolematust? Kuidas sellesse suhtuda?

• Eesmärk, uskumused, mugavustsoon - mis need on ja kuidas nendega toime tulla?

Kuula saadet siit: