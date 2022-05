Control4 liidab seadmed tervikuks, et nutimaja juhtimine oleks veelgi lihtsam

Üllatavad viisid, kuidas kriminaalmenetlus võib lõppeda

Kriminaalmenetlus võib lõppeda siis, kui ei leita süü tõendeid ehk kuritegu pole toime pandud, kuid levinud viisiks on ka oportuniteediga menetluse lõpetamine, mis tähendab seda, et isik on küll süüdi, kuid prokuratuuri hinnangul on avalik menetlushuvi ebapiisav isiku süüdimõistmiseks, rääkis vandeadvokaat Risto Käbi saates „Triniti eetris“.

