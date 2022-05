Sobrame Amazoni-ettevõtja rahakotis: kui palju raha jääb alles pärast tehingut?

Mihkel Moosel. Foto: Andres Haabu

Amazonis tegutsev kaupmees saab keskmiselt tegutseda 20protsendise netomarginaaliga, ütles Eesti Amazoni-ettevõtja Mihkel Moosel.

Moosel rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et sellest numbrist on juba maha arvestatud ka näiteks palgakulu. Samas tunnistas Moosel, et enamasti ei jäta kaupmees kõike raha endale kätte, vaid suunab edasi uude kaupa.

