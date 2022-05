Kiratsev seakasvatus otsib pääseteed

Eesti Tõusigade Aretusühistu tegevjuht Anu Hellenurme (vasakul) ja Vasula lihapoe esindaja Made-Britta Eensalu. Foto: Juuli Nemvalts

Eesti Tõusigade Aretusühistu tegevjuhi Anu Hellenurme sõnul on seakasvatajate olukord aasta-aastalt halvemaks läinud. Niisugust sööda- ja energiahindade tõusu pole sektoris viimase kahekümne aasta jooksul nähtud.

„Euroopa Liitu astudes lootsid Eesti seakasvatajad, et ühisturu võimalused laienevad ka nende sektorile, aga täna tõdevad seakasvatajad, et nii see pole kahjuks olnud ja äärmiselt raske on saada oma toodetega välisturgudele,” rääkis Hellenurme. Samas on Eesti tõuaretus ja sigade pidamine tipptasemel, usuvad asjaosalised.

