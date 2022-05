Võlgnike keskmine vanus viitab olulisele probleemile

Finantseksperdid pakuvad saates "Triniti eetris" Eesti krediidituru uuringust ilmnenud probleemidele lahendusi. Foto: Panthermedia/Scanpix

Eesti keskmine võlgnik on 43aastane, mis viitab finantsekspertide sõnul sellele, et 30 aastat tagasi on jäänud olulised finantsteadmised omandamata. Seetõttu nähakse koolides finantskirjaoskuse edendamises lahendust kasvanud võlgnike probleemile, selgus saates „Triniti eetris“.

Räägime saates Eesti krediidituru uuringu tulemustest ja sellest, kuidas vähendada võlgnikke arvu ja muuta laenamine vastutustundlikumaks.

Saate esimeses pooles räägime krediidituru olukorrast ja probleemidest, mis on meie turul levinud. Saate teises pooles otsime probleemidele lahendusi ning turuosalised jagavad soovitusi, kuidas võiks Eesti laenukeskkonda parandada ja milliseid samme peab selleks ette võtma. Juttu tuleb positiivsest krediidiregistrist, järelevalve tõhustamisest, inkassode reguleerimisest, reklaamiseaduse rollist laenukeskkonna parandamisel ja finantskirjaoskuse edendamisest.

Neil teemadel räägivad TRINITI vandeadvokaat ja finantstöögrupi juht Katri Tomson, Bigbanki juhatuse liige Martin Länts ja LHV Finance'i jurist ja vastavuskontrolli spetsialist Liina Heinmäe. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet siit: