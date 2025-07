Tagasi 31.07.25, 10:51 Anne Keldremaa: ajalugu kordub mustrites. Kas oleme uue majandussüsteemi lävel? Ajalugu õpetab, et majandussüsteemid võivad murduda ka siis, kui need paistavad toimivat. Praegust olukorda iseloomustab mitmekihiline pingeväli, kirjutab Eesti Kvaliteediühingu liige ja reaalajamajanduse innovatsioonijuht Anne Keldremaa Äripäeva essees.

2025. aasta ei pruugi olla uus kriisiaasta, kuid see võib olla võimalus, kirjutab Anne Keldremaa.

Foto: Erakogu

Igal ajastul usutakse, et olemasolev süsteem on püsiv. Et kasv jätkub, turud tasakaalustuvad ja tehnoloogia lahendab kõik. Aga siis, justkui ootamatult, hakkab midagi logisema.