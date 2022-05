Michelini juht: need tärnid on alles algus

Merevaigurongi poolhaagiste veo takistused peaaegu ületatud

„Oleme Merevaigurongi käimalükkamisega lõpusirgel: poolhaagiste veoks mõeldud vagunid on sisuliselt olemas, hinnad on kooskõlastatud ning graafik paigas. Jäänud on vormistada vaid dokumendid,“ ütles Operaili müügiosakonna juht Marko Paatsi logistikauudistele.

