Müügitreener: plahvatuslik areng tuleb ebamugavatest olukordadest

Liven laienes Berliini: pakume seda, mida teised ei paku

Kinnisvaraarendaja Liven juht Andero Laur ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ettevõte kaalus laienemiseks kogu Euroopat, Berliin jäi sõelale aga seetõttu, et see meenutas Eesti kinnisvaraturgu neli-viis aastat tagasi.

