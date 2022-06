Eesti metsa juurdekasv väheneb

Meie raieportlaste kasvulava on Luua Metsanduskool, kus seda harrastatakse aktiivselt. Foto: Toomas Kelt

Värskes raadiosaates "Mets ja majandus" vaatame koos Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Madis Raudsaarega otsa värsketele SMI ehk statistilise metsainventuuri andmetele.

SMI on üks põhilisi vahendeid, millega meie metsavarude kohta andmeid kogutakse. Värsketest andmetest selgub, et 2021. aastal oli raiemaht 10,6 miljonit tihumeetrit ning viimastel aastatel on see püsinud üsna stabiilsena. Stabiilne on ka meie metsasus ning puuliikide osakaal metsas.

Ärevust on aga tekitanud asjaolu, et viimase viie aasta trend näitab metsa juurdekasvu ja tagavara kerget vähenemist. Miks see nii on ja kuidas on need näitajad seotud raiemahtudega, seda saatest kuuletegi.

Saate teises pooles aga „tõmbame saed käima“ ja räägime raiespordist. Kuidas on see seotud tegeliku metsatööga ja miks toimuvad raievõistlused linnades, seda arutame koos raievõistluste korraldaja Mart Kelguga.

Saadet juhib metsamajandusuudised.ee toimetaja Toomas Kelt.

Kuula saadet siit: