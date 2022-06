"Idufirmade mullist lastakse praegu õhk välja"

Eesti Era- ja Riskikapitaliassotsiatsiooni juht Kadri Lindpere rääkis hommikuprogrammis idufirmade mullist. Foto: Karen Härms

Eesti Era- ja Riskikapitaliassotsiatsiooni juht Kadri Lindpere rääkis intervjuus, et muutuvad olud majanduses ja börsidel lasevad õhu välja ka mullistuse ohuga idufirmadest. "Selgelt on mõju valuatsioonidele, me ei soovi, et mullid oleksid läinud veel suuremaks," selgitas ta.

Viimaste aastate tehingute pealt näeb Lindpere, et ka varajaste rahastusvoorude mahud on kasvanud sadade tuhandete eurode pealt miljoniteni. "Korrektsioon on vajalik niikuinii," rääkis ta. Miks muutub raha kaasamine keerulisemaks ja millised on riskifondide edasised arengud, see selgub juba intervjuust.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev