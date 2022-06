Irja Lutsar: hulle otsuseid tuli teha, aga hulljulgeks ei tohi minna

Viroloog Irja Lutsar. Foto: Joanna Jõhvikas

Teadusnõukoja juhina tuli Irja Lutsaril teha sageli väga hulle otsuseid teades, et need paljusid inimesi häirivad.

Otsuste tegemisel on oluline aga balansi leidmise küsimus. „Julge hundi rind on rasvane, aga hulljulgeks ei tohi minna,“ ütles ta. Seda tema sõnul eriti juhul, kui tegemist on inimeste eluga.

