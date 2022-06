Rainer Saks: Venemaa ründe ulatus Ukrainas on muutunud mikroskoopiliseks

Ukraina poliitilistest ja sõjalistest väljakutsetest rääkis julgeolekuekspert, küberturbefirma Cybexer juhatuse liige ning teabeameti endine juht Rainer Saks. Foto: Andres Haabu

Julgeolekuekspert Rainer Saks rääkis, et võrreldes aprilliga, mil Venemaa rünnaku rinne Ukrainas ulatus põhjast lõunani, on Vene vägede ründe intensiivsus kahanenud mikroskoopiliseks, kuna peale tungitakse ainult 150–200 kilomeetri pikkusel lõigul.

Saks tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate, milline on olukord Ukrainas sõja lõuna- ja idarindel ja millised on olnud Ukraina ja Venemaa viimase aja võidud. Samuti selgitas ta, miks oleks Venemaal praegu väga keeruline vaherahuni jõuda, ning rääkis, millist raskerelvastust oleks Ukrainal kõige enam vaja ja miks see on viibinud.

