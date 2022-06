Tõnu Viik: iga kõrgharidusse suunatud euro toob neli tagasi

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik. Foto: Liis Treimann

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik tõi intervjuus Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja, et kõrgharidusse lisaraha paigutamine ei ole kulu, vaid investeering.

Viik märkis, et erinevate uuringute põhjal toob iga kõrgharidusse paigutatud euro otsese maksutuluna tagasi neli eurot ja kui arvestada juurde veel ka asjaolu, et kõrgharitud inimesed käituvad üldjuhul terviseteadlikumalt ja vähendavad seeläbi tervisekulusid, on säärane investeering ühiskonnale veelgi tasuvam.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev