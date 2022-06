Üllatav trend IT-maailmas on muutnud väikefirmad efektiivsemaks

Vasakul SEB Eesti tootearenduse ja tehnoloogiajuht Andrus Tamm ja paremal Telia suurkliendi segmendijuhtimise osakonna juht Margus Vaino. Foto: Gregor Alaküla

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on hakanud üha enam IT-juhi teenust sisse ostma, sest nii saab kokku hoida aega ning keskenduda rohkem oma põhitegevusele, rääkis Telia suurkliendi segmendijuhtimise osakonna juht Margus Vaino saates „Tehnoloogiakompass“.

SEB Eesti tootearenduse ja tehnoloogiajuhi Andrus Tamme sõnul on IT-juhi rolli majast välja andmine võrreldes palkamisega ka riskivabam, sest vajadusel saab lepingu kiiresti lõpetada. Margus Vaino sõnul on rolli majast välja andmise eelis võimalus leppida kokku teenuse ja teeninduse kvaliteedis.

Räägime saates IT-sektori väljakutsetest ning analüüsime töötajate puuduse ja järelkasvu põhjuseid. Räägime ka kaugtööst ning teistest trendidest IT-maastikul.

Saatekülalised räägivad, kuidas on spetsialistide puudus mõjutanud SEB Eestit ja Teliat, mis on jäänud töötajate puudumise tõttu tegemata ning kus paikneb põhiprobleem. Räägitakse ka sellest, kas kaugtöö peletab uusi kandidaate eemale või on konkurentsieeliseks ning millised on IT-inimeste värbamise edulood.

Külas on Telia suurkliendi segmendijuhtimise osakonna juht Margus Vaino ning SEB Eesti tootearenduse ja tehnoloogiajuht Andrus Tamm. Saatekülalised toovad välja, millise probleemi lahendamine võib kellelegi tuua miljon dollarit.

