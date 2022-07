Tuntud advokaadibüroo loob õigusselgust jätkusuutlikkuse küsimustes

Foto: Äripäev

Advokaadibüroo Sorainen partner Karin Madisson ja advokaat Elina Mizerova käisid värskes Äripäeva raadio saatesarjas "Jätkusuutlik ja roheline" rääkimas, kuidas advokaadibüroost on vaikimisi saanud jätkusuutlikkuse vedur.

"Tähtis on enda jaoks isiklikud väärtused selgeks teha, siis kannad jätkusuutlikkust edasi iseenesest," ütles Madisson ja lisas, et nende ettevõte toimib ühtse meeskonnana eranditeta. Mida on ettevõte teinud tervise- ja Ukraina kriisist jagu saamisel ning milles täpsemalt väljendub heategevus, millised on sisemised head tavad ja kokkulepped ja kas rohelise mõtteviisiga klient saab tänapäeval parema pakkumise, kuuleb juba lähemalt saatest. Saatejuht on Mark Kitajev.

Kuula saadet siit: