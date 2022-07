Kristjan Liivamägi: mida valusam praegu on, seda mõnusamaks kunagi läheb

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi esines ka InvesteerimisFestivalil. Foto: Raul Mee

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi tõdes, et tõenäoliselt ootavad nii tarbijaid kui ka investoreid sel aastal ees rasked ajad ning selleks tuleb valmistuda. Samas lohutas ta, et mida raskem on praegu, seda mõnusam on järgnevat tõusu nautida.

Liivamägi rääkis InvesteerimisFestivalil antud intervjuus, mis faasis praegu majandus on ja millised stsenaariumid võivad meid ees oodata sügisel. Samuti selgitas Liivamägi, kuidas tema majanduslanguseks valmistub ning jagas investoritele näpunäiteid. Seejuures tõi ta välja, milliste varaklasside ja sektorite poole tasub majanduse langustsükli ajal vaadata ja kust tasub oma raha eemal hoida ning arutles, millal võib näha aktsiaturu pöördepunkti.

