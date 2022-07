LHV fondijuht: indeksfondide head ajad on läbi

LHV roheliste ja indeksifondide juhi Joel Kukemelk. Foto: Andras Kralla/Äripäev

LHV roheliste ja indeksfondide juhi Joel Kukemelki hinnangul oleme jõudmas punkti, kus indeksid ei paku enam nii head riskiga korrigeeritud tootlust kui varem.

“Kui sa vaatad USA-sse, siis Ameerikas on indeksfonde juba rohkem, kui on aktiivselt juhitud fonde,” rääkis Kukemelk. Ta selgitas, et kui rohkem rahaliikumist on nii-öelda autopiloodil, siis aktiivsetel investoritel tekib võimalusi seda ära kasutada. Eelise saavad investorid, kes ettevõtete majandusaruannetesse täpsemalt sisse vaatavad, mitte ei liigu massiga kaasa.

