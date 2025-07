Tagasi 03.07.25, 16:08 Laura Saks: Urmas Sõõrumaa, Tallinna linn pole teie järgmine heategevusprojekt Ajutise Tallinna linnavalitsuse moodustamisest loobunud, ent eesootavatele valimistele Reformierakonna linnapeakandidaadina vastu mineva Urmas Sõõrumaa lubatav tehnokraatlik linnavalitsus toimib ainult siis, kui ta suudab jätta oma erahuvid päriselt kõrvale, kirjutab Äripäeva ajakirjanik ja värske riigiteaduste magister Laura Saks.

Kui Urmas Sõõrumaa (esiplaanil) sooviks Tallinna juhtida kui professionaalne ekspert, siis tuleks tal kõigepealt mõista, et avalikku võimu ei saa kasutada isiklike visioonide ega kinnisvaraarenduste teenistuses, rõhutab Äripäeva ajakirjanik Laura Saks.

Foto: Liis Treimann

Suurettevõtja Urmas Sõõrumaa loobus ajutise Tallinna linnavalitsuse loomisest. Meelsus, mis välja kõlas, oli selline: praegusel foonil pole võimalik Reformierakonna üllast tegu ja soovi realiseerida.

Ma ei liialda. Sõnapaari “üllas tegu” kasutati ka pressikonverentsil, kus selgitati Sõõrumaa ja oravate otsust linnavalitsust mitte luua.

Veel kasutasid oravad sõnu nagu “vandenõuteooriad” ja “avalikud rünnakud” nende vastu. Kogu maailm oli nende vastu. Kas ka tegelikult oli nii, jääb iga aruka inimese enda otsustada.

Ärevaks tegevad laused

Mis see Reformierakonna üllas tegu siis ikkagi olnud oleks? Tehnokraatlik ja apoliitiline valitsus, mis kaugeneks poliitilisest kemplusest ja tegeleks sisuliste asjadega. Tehnokraatliku valitsuse kavatseb Sõõrumaa luua ka sügisel, kui kõik läheb soovide kohaselt ja Reformierakond peaks saama võimaluse moodustada linnavalitsus.

Kuid kogu see lugu paneb mõtlema, kas ühel ettevõtjal, kes on nii läbi ja lõhki Tallinnaga seotud, on võimalik unustada erahuvid ja keskenduda avalikule huvile. Ning olla ekspert, mida tehnokraatliku valitsuse esindaja peaks olema.

Miks see küsimus tõstatub? Sest mitu Urmas Sõõrumaa veel sel nädalal öeldud lauset panevad mõtlema, et äkki ta ei soovigi erahuvisid unustada.

On ju oravate linnapeakandidaat Sõõrumaa öelnud, et trammipeatus võiks olla Rotermanni kvartali kõrval – kohas, mis kuulub talle. Samuti, et kui tema juhib linna, siis lubatakse Nõmme tennisekeskus valmis ehitada. Seegi kuulub Sõõrumaale ja keskuse valmimisega on olnud takerdusi.