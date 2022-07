Professor: rahvusvahelistumine paneb juhi ette eetilised dilemmad

Professor Tõnu Lehtsaar esinemas juhtimiskonverentsil Coaching 2022. Foto: Marko Mumm

Eetilised dilemmad võivad avalduda juhtide käitumises seoses rahvusvahelistumisega, selgus saatest „Lavajutud“.

Professor Tõnu Lehtsaare sõnul võivad konfliktid tekkida sellest, et inimeste arusaamine õigest ja väärast on kultuuripõhiselt erinev. Tema hinnangul võibki see väljenduda teatud nüanssides nagu dokumentide täitmine, ajakavast kinnipidamine või seoses finantsküsimustega.

