Taavi Kotka ja Reigo Ahven töötavad koos muusikaäpi kallal ja lubavad revolutsiooni

Taavi Kotka. Foto: Liis Treimann

Muusik Reigo Ahven teeb Taavi Kotkaga koostööd, et muusikute loomingu kuulamine ning platvormi kaudu tasu saamine oleks senisest õiglasem.

“Minu start-up Fairmus jagab sisuliselt ainult neile muusikutele raha, keda kuulatakse,” selgitas Ahven. Seejuures rõhutas ta, et Spotify-laadse platvormiga seda võrrelda ei saa. “Tegelikult võiks olla muusikas nii, et maksadki ainult selle eest, mida kasutad. Meie loogika on samasugune: on päris side ja silm muusikute ning kuulajate vahel,” ütles Ahven.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev