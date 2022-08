Globaliseerumine jätkub, kuid mitte vaid USA-Hiina-Euroopa kombinatsioonis

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla (vasakul) ja KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere ei usu, et kümne aastaga maailm kuigi palju muutuks ja inimeste võime kohaneda väikeste muutustega on väga hea.

Hooaja viimases saates püüab Infopankur vaadata kümme aastat ette, millises maailmas elame me pärast koroonapandeemiat, Ukraina sõda ja Hiina-Taiwan-USA vastasseisu. Stuudios on KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere ja Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ning Zoomis on Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane.

Varblase hinnangul me kümne aastaga küll tohutut muutust ei näe, kuid keskseks saab järjest kiirem areng energeetikas.

