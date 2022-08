Idusektori trend: investeeringud süvatehnoloogia ettevõtetesse kasvavad

Eesti idusektori olukorra üle arutlesid saates "Soraineni sagedus" Mario Sõrm, Oliver Ämarik, Mirell Prosa ja Eve Peeterson. Foto: Äripäev

Idusektori trendidest rääkides on näha, et järjest enam investeeritakse süvatehnoloogia ehk n-ö deeptech-ettevõtetesse, märgiti iduettevõtluse käekäigule keskenduvas saates "Soraineni sagedus".

Deeptech-valdkonnas on kopeerimist ja konkurentsi vähem, leiab advokaadibüroo Sorainen advokaat Mirell Prosa, kes on ühtlasi intellektuaalomandi valdkonna ekspert ja juhib Sorainenis idufirmade valdkonda.

"Deeptech nõuab ka teistsuguse profiiliga investoreid – oskust aru saada süvatehnoloogilise ettevõtte ärimudelist ning valmidust pikaajalisemalt tulemust oodata, sest tootearendus on raha- ja ajamahukas võrreldes äpiarendajatega. Paljudel riskikapitalifondidel ei ole sisemist pädevust deeptech'i ärimudelite hindamiseks, kuid õnneks on meil juurde tulemas fonde, kellel see pädevus on," nentis Mirell Prosa saates.

"Juura poole pealt on siin olulised intellektuaalomandi õiguste ülemineku ja patentide teemad. Ülikoolides, teadlaste käes on palju intellektuaalomandit, mis peaks lepingute alusel jõudma äriühingusse, kus seda saab kasutada ja kust see ära ei kao,“ selgitas Prosa süvatehnoloogia valdkonna iduettevõtete ees seisvaid juriidilisi väljakutseid.

Startup Estonia juht Eve Peeterson rõhutas saates vajadust Eesti idusektorit jõuliselt arendada. „Kui varem oli Eesti maailmas tuntud digiriigi lahenduse poolest, siis täna teatakse meid eelkõige start-up-riigina. Me ei tohi siiski heade tulemuste ja kuvandiga liialt rahule jääda. Peame olema näljased ja mõtlema, kuidas oma kõrget positsiooni hoida. Start-up-riigina püüavad kaardile pääseda ka teised riigid, kes teevad oma strateegiaid ja kaardistavad kasvukohti. Maailm jõuab meile järele.“

Idusektoreid analüüsiva väljaande Startup Heatmap Europe järgi on Tallinn Euroopa linnadest populaarsuselt kuuendal kohal asutajate ja investorite seas. Tallinna edestavad Amsterdam, Lissabon, Barcelona, London ja esikohta hoidev Berliin.

Advokaadibüroo Sorainen idufirmade valdkonna juhi, advokaat Mirell Prosa sõnul on hea näide Eesti tugevast ja ühtehoidvast start-up-kogukonnast sel nädalal Tartus toimuv Balti suurim iduettevõtete festival sTARTUpDay. "Tugev kogukond on meie iduettevõtluse üks tugisambaid, kuid seda peab toetama ka soodus ärikeskkond, mida omakorda toetab korralik seadusraamistik. Meil on seadustes sees idusektorispetsiifilised sätted ning koostöös sektori organisatsioonidega töötame selle nimel, et seaduseid veelgi selgemaks ja praktilisemaks teha."

"Me oleme oma start-up-keskkonna üle väga uhked, aga aeg-ajalt tuleb ette, et esitatakse mõni seadusparanduse ettepanek, mis võib meid viia hoopiski sammu tagasi. Peame olema valvsad, et areng jätkuks,“ rõhutas Mirell Prosa toetava seaduskeskkonna olulisust.

Eesti idusektori suurimad väljakutsed täna on tööjõupuudus ning ettevõtjate ja teadlaste kokkuviimine. „Kogukonna ja ärikeskkonna poolest asume riikide võrdluses kõrgel kohal ja rahastusega on meil ka pigem hästi. Kus me maha jääme, on talentide kaasamise võimekus ning iduettevõtete ja suurettevõtete vaheline koostöö. Meie start-up-viisa süsteem on hea. Tänase statistika järgi on 25% kõikidest iduettevõtete töötajatest välismaalased ja 30% asutajatest välismaalased. Seega võib öelda, et see programm toimib. Nüüd tuleb teha edasi tööd selle nimel, et start-up-faasist välja jõudnud kasvuettevõtted – meie Boldid, Veriffid ja Pipedrive’id – oma arenduskeskustega siia jääksid. Et Eesti ei jookseks asutajatest tühjaks. Teisalt peame lisaks inimeste siiameelitamisele ja asutajate siinhoidmisele mõtlema ka sellele, kuidas saata oma delegatsioone esinevatesse rahvusvahelistesse koostööprogrammidesse. Nii et tegutseda tuleb mitmel rindel,“ tõi Eve Peeterson välja sektori valukohad.

Tuhandeid idusektori huvilisi kokku toova festivali sTARTUpDay ajal eetrisse minevas „Soraineni sageduse“ saates lahkasid saatejuhid Mario Sõrm ja Oliver Ämarik Eesti iduettevõtluse ees seisvaid väljakutseid. Saatekülalisteks olid Startup Estonia juht Eve Peeterson ja advokaadibüroo Sorainen advokaat ja idufirmade valdkonna juht Mirell Prosa. Tema õigusnõule toetuvad teiste seas hiljuti raha kaasanud Bolt, Veriff, Montonio, Aurelia ja Reiterate.

