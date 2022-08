Kasvatuspsühholoog: kõigil on kogu aeg süümekas, et midagi on puudu

Kasvatuspsühholoog ja vaimse tervise edendaja Merilin Mandel esinemas Pärnu juhtimiskonverentsil. Foto: Joanna Jõhvikas

Inimesed usuvad tihti, et on olemas täiuslik roll, mille tõttu hakkavad ennast võrdlema lõpp-punktiga ja mõtlema sellele, millistest omadustest, oskustest ja ressurssidest puudu on, selgus saatest “Lavajutud”.

“See on ilgelt ruineeriv,” ütles kasvatuspsühholoog Merilin Mandel. Magistritöös uuris ta inimeste süü- ja häbitunnet Eesti lapsevanemate hulgas. Tööst selgus tema sõnul, et kõigil on kogu aeg süümepiinad selle pärast, et neil on millestki puudu. Sellisel juhul tuleb tema sõnul hakata aga mõtlema, mis on hädavajalik, et täita kindlat rolli.

