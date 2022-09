Multikultuursus Olympicus – suur võimalus ja huvitav väljakutse

OlyBeti turundusdirektor Liina Liiv ja Olympic Entertainment Groupi juhatuse liige ja personalidirektor Helena Evert. Foto: Kadrin Kahu

Olympic Entertainment Group tegutseb seitsmes riigis ja seetõttu on ettevõtte töötajatel võimalus töötada nii multikultuurses seltskonnas kui ka teha ettevõtte sees karjääri väga erinevates riikides.

Ettevõtte töötajate rahulolu-uuringu suurepärastest tulemustest ja viimase aasta põnevatest arengutest räägivad Äripäeva raadio saates "Minu karjäär" Olympic Entertainement Groupi juhatuse liige ja personalidirektor Helena Evert ja OlyBeti turundusdirektor Liina Liiv.

„Meie põhifookus on olnud ettevõtte kultuuri ehitamisel ja inimeste kaasamisel,“ selgitas Liina Liiv. Helena Evert tõdes, et ettevõtte väärtuste juurutamine on rahulolu-uuringu kohaselt olnud väga edukas ning tal on hea meel, et Olympic on riikideüleses turunduses ja kommunikatsioonis suure sammu edasi astunud.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

Kuula siit: