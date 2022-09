Äripäev eetris: ootame valget gaasilaeva, ükstapuha kes selle toob

Alexela ja Infortar alustasid mais Pakri poolsaare idakaldal uue sadamakoha ja LNG-tankerite haalamiskai rajamist. Foto: Andras Kralla

Kulissidetagustesse vaidlustesse liialt süübimatagi on selge, et Paldiskisse on vaja tuua LNG-ujuvterminal, kui gaasitorud Läänemere põhjas plahvatavad, rääkisid ajakirjanikud saates „Äripäev eetris”.

Terminal peaks käivituma paari kuu pärast, kuid haalamiskai ehitust ja gaasitoru põhivõrku ühendamist saadavad osapoolte sõnasõda ja näpuga näitamine. Börsitoimetuse ajakirjaniku Jana Saarkoppeli mulje on, et mingid asjad on lõpuni rääkimata. Arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe sõnul pole aru saada, kas Elering on liiga jäik või loodavad ettevõtjad äririski liialt maksumaksja kanda jätta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev