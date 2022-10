Konkurentsiraport: Depo astus esimese aastaga konkurentidele kandadele

Ehituspood Depo võttis odavate hindadega konkurentidelt hulga kliente. Foto: Liis Treimann

Üle-eelmise aasta lõpus Eestis esimese kaupluse avanud Leedu ehituspood Depo jõudis möödunud aastal müügituluga juba peaaegu Bauhausile järele, selgub ehitusmaterjalide müüjate konkurentsiraportist.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja, et Depo eelmise aasta käive ulatus 34,6 miljoni euroni. Samas Bauhausil, kellel on rohkem poode ja kes on kauem tegutsenud, ulatus müügitulu 37,3 miljoni euroni. “Ja kui Bauhaus on natukene vähenenud, siis Depo seevastu kasvab kiiresti,” lisas Kõiv.

