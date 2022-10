Swedbanki finantskuritegude ekspert: rünnatakse inimest, mitte tehnoloogiat

"Kui vaadata inimesi, kes on langenud petturite ohvriks, siis rünnatakse mitte tehnoloogiat, rünnatakse isikut, tema tundeid ja emotsioone," kinnitas Äritehnoloogia saates Swedbanki finantskuritegude ennetamise ekspert Sergei Balandin.

Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli ja Swedbanki finantskuritegude ennetamise ekspert Sergei Balandin. Foto: Indrek Kald

Levinumad pangapettused sel aastal on Balandini sõnul olnud nn kõne pangatöötajalt ("teie kontolt jookseb raha välja, andke selle peatamiseks meile oma PIN-koodid"), kõne politseilt ("vajame teie abi pangas töötava varga tabamisel"), samuti investeerimispettused.

Balandini sõnul läheb osa inimesi selliste pettustega kaasa, kusjuures olulist rolli mängib psühholoogia. "Me oleme näinud suuri kõnekeskuseid, see on nagu suur organisatsioon. Seal on oma turva, seal on oma koolitused, ka spetsiifilised, psühholoogia ja finantside vallast," rääkis ta.

Need inimesed teevad hästi palju eeltööd, tunnevad kohalikku turgu ja kohalike finantsorganisatsioonide pakutavaid teenuseid. Balandini sõnul on sellistesse struktuuridesse värvatavad inimesed teadlikud, et asuvad tööle petturitena.

Elisa Eesti tehnoloogiajuhi Toomas Polli sõnul saavad telekomid näiteks välismaiste kõnekeskuste numbreid ükshaaval küll n-ö sulgeda, et sealt enam petukõned Eestisse ei jõuaks. "Aga see on selline tulekahjuga võitlemine, need on virtuaalnumbrid ja neid genereeritakse nii palju, kui on vaja," märkis ta.

