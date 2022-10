Hansabussi juht vedajate kuludest: kui kohe lahendust ei leita, jäävad osad liinid lihtsalt seisma

Hansabussi juht Indrek Halliste (vasakul) ja Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos (paremal). Foto: Äripäev

Kui avalike bussiliinide alarahastusele kohe lahendust ei leita, jäävad osad liinid seisma, sest bussifirmad ei suuda sellisel juhul tasuda oma finantskohustusi, rääkis Hansabussi juht Indrek Halliste saates “Äripäeva TOP”.

“Kohati on küll selline tunne, et kogu aeg sajab lund. Võib-olla tuleb vahepeal sula, aga jalad on ikka märjad. Kogu aeg on külm olla ja kunagi ei tea, millal sa nüüd täitsa haigeks jääd,” kirjeldas Halliste bussifirmade olukorda.

