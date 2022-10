Obskuurne majandus: 9,99eurone hind 10 euro asemel võib kaupmehele kätte maksta

Allahindlus on hea, 4,99 eurot on kaval võte, aga mis võimalused sellega kaotatakse? Foto: Raul Mee, Andres Haabu

On levinud ja ennast tõestanud võte hinnastada tooteid ja teenuseid napilt alla ümmarguse numbri: 10 euro asemel pannakse hinnaks 9.99. See tõesti toimib.

Küll aga on teadlased leidnud, et see meetod, olgugi et kutsub konkreetset toodet ostma, võib kaupmehele hoopis kätte maksta.

