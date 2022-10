Piimatööstur gaasist loobumisest: rohelipp tuleb mõneks ajaks vardast maha

Aasta töösturi nominent Üli Kivine rääkis hommikuprogrammis, milline on olukord piimatööstuses. Foto: Liis Treimann

Farmi ja Tere brände esindav Nordic Milk loobus gaasist ja võttis kasutusele põlevkivi, rääkis ettevõtte juht ja aasta töösturi üks kolmest nominentidest Ülo Kivine.

Kaks ettevõtte tehast töötavad põlevkivi peal, üks puiduhakkel ja gaasist ollakse praktiliselt loobunud. “Loomulikult pole see jätkusuutlik ja mingil hetkel tuleb tagasipöördumine. Aga loodetavasti saab tarbija aru, et see üleminek tuli teha, et saaksime tööd teha ja jätkuks elu maal,” rääkis Kivine.

