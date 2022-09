Piimatööstur: sinu elektritoetuse võtavad ettevõtted endale ja nii ei võida keegi

Rikaste TOP: Elon Musk teenib sinu kuupalga 5 sekundiga

Mida on ühist Kristo Käärmannil ja Rihannal? Nad said samal aastal miljardärideks ja ühtlasi olid nad ka oma koduriikides esimesed miljardärid. Seejuures on Rihannal vaid kaks korda rohkem jõukust kui Käärmannil.

