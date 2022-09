Piimatööstur: täna toimuv on ettevõtjatele krahh

Piimatööstuse Nordic Milk tegevjuht Ülo Kivine Foto: Liis Treimann

Tere ja Farmi kaubamärgi järgi tuntud Nordic Milk vahetas gaasi suures osas põlevkiviõli vastu, kuid piimatöösturi sisendkulud tõusevad sel aastal ikkagi 20 miljoni euro võrra, rääkis ettevõtte tegevjuht Ülo Kivine.

“Täna toimuv on ettevõtjatele krahh,” tõdes Kivine Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta leidis, et enim oleks töösturitel abi elektrile hinnalae seadmisest, mida saaks rahastada näiteks CO 2 kvootide ülelaekumisest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev