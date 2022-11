Kuidas on Sinu kaubamärk kaitstud?

Saatejuht Keit Ausner ja Mari-Epp Tirkkonen Patendiametist. Foto: Äripäev

Tänases "Eetris on turundusuudised" saates võetakse ette kaubamärgistamise küsimused, räägitakse lahti intellektuaalse omandi kasutamine, autorõigus ja nendega seotud vaidlused.

Üritame need teemad lahti seletada nii, et turundajad kogemata pahuksisse ei saaks sattuda. Selleks oleme saatesse kutsunud teemat selgitama Patendiameti kaubamärgiosakonna vanemeksperdi Mari-Epp Tirkkoneni. Saadet juhib Keit Ausner Äripäevast. Saates tuleb juttu ka helimärgi kaitsmisest ja ka sellest, milline on hea kaubamärk, mida kaitsta.

