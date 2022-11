Taavi Kotka: ostan kindlasti Meta aktsiaid, kuigi veel ei kiirusta

Taavi Kotka ei usu, et Meta digitaalse reklaami müügitulud võiksid palju langema hakata, kuna ettevõtte käes on platvorm, kus inimesed veedavad arvestatava osa oma ajast. Foto: Liis Treimann

Veel enne turgude langust oma positsiooni Metas maha müünud investor ja tehnoloogiaekspert Taavi Kotka plaanib nüüd Meta aktsiad portfelli tagasi osta, räägib ta "Investor Toomase tunnis". Hetkel on Kotka aga kahevahel, kas osta aktsiad enne või pärast neljanda kvartali tulemusi.

„Kui Zuckerberg jääb ainult Facebookile lootma, siis on see ettevõte surnud,“ ütleb Kotka. Uue põlvkonna meediatarbimine on muutunud ja noored enam Facebookis aega ei veeda.

