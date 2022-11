Eleport: Bolt hakkab laadima oma elektriautosid ainult meie juures

Kui juba praegu saab Bolti sõidukeid laadida Eleporti juures, siis varsti saab Eleport selleks ainuõiguse. Foto: Bolt

Bolt hakkab oma elektriautosid laadima ainult laadimistaristu rajaja Eleporti juures, ütles Eleporti asutaja ja tegevjuht Raul Potisepp.

Potisepp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et loodetavasti läheb Euroopa elektriautode peale üle varem kui aastaks 2035. Hiljuti lepiti Euroopas kokku, et 2035. aastast enam uusi bensiini- ja diiselmootoriga sõidukeid müüa ei tohi. "Näeme, et see üleminek tuleb isegi varem," ütles Potisepp.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev